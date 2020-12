Römerberg (dpa/lrs) - Zwei Polizeibeamte sind bei einer Streifenfahrt in der Pfalz nur knapp der Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen entgangen. Dessen Fahrer war auf der Kreisstraße 25 beim Überholen eines anderen Autos auf die Gegenfahrbahn ausgeschert. Dabei kam es auf Höhe der Gemeinde Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) fast zur Kollision mit dem Auto der Beamten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nur durch eine Notbremsung des Streifenwagens habe ein Frontalzusammenstoß vermieden werden können, hieß es dazu in der Mitteilung.

Die Polizisten verfolgten den Raser am Samstag, stoppten und kontrollierten ihn schließlich. Er habe pünktlich zu einer Verabredung kommen wollen, lautete die Begründung des 19 Jahre alte Fahrers für das riskante Überholmanöver. Er erhielt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Den Führerschein musste er abgeben.