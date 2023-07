Andreas Rinnert (40) aus Saarbrücken ist am Montag zum neuen Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Saarland gewählt worden. Der GdP-Landesbeirat wählte den Polizeihauptkommissar und bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden einstimmig zum Nachfolger von David Maaß (38). Der frühere Gewerkschaftschef und SPD-Landtagsabgeordnete hatte sein Amt nach fünf Jahren abgegeben, weil er in seiner Heimatgemeinde Schwalbach als Bürgermeister kandidieren und sich mehr auf den Wahlkampf konzentrieren will.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Andreas Rinnert, Diplomaten-Sohn, der knapp die Hälfte seines Lebens im Ausland verbrachte, ist seit fast 20 Jahren GdP-Mitglied und seit einem Jahr freigestellter Personalrat bei der Polizei. Er sagt, er wolle nicht nur gegen den Personalmangel bei der saarländischen Polizei kämpfen, sondern auch dafür, dass der Beruf wieder attraktiver werde. «Dazu zählt auch eine bessere Besoldung», sagte er der Deutschen Presse-Agentur: «Es steht dem Saarland nicht gut zu Gesicht, dass wir hier seit Jahren bundesweit Schlusslicht sind.»

Die GdP ist nach seinen Angaben mit 200 000 Mitgliedern bundesweit und mit 2600 im Saarland die größte Gewerkschaft der Polizei.