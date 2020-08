Eine US-Militär-Einheit zieht von Pirmasens nach Kaiserslautern. Die Stadt will die freiwerdende Fläche für dringend benötigtes Gewerbe nutzen - und rechnet mit einem weiteren Gebiet. Diese Hoffnungen werden sich aber wohl zerschlagen.

Pirmasens (dpa/lrs) - Der Schock in Rheinland-Pfalz über den angekündigten Abzug Tausender US-Soldaten aus Spangdahlem dauert noch an, da kommt für die Kommunalpolitik in der Pfalz der nächste Ärger. Die US-Luftwaffe beansprucht - und das für die benachbarten Kommunen Pirmasens und Rodalben überraschend - ein 14 Hektar großes Areal mit Panzerhallen, das die Bundeswehr zur weiteren Verwendung freigeben will. Informiert worden sei er durch die Presse, sagt Markus Zwick, CDU-Oberbürgermeister von Pirmasens: «Die Art hat mich verärgert.»

Die sogenannten Panzerhallen wurden demnach von der Bundeswehr für das Deponieren von größerem Gerät genutzt. Pirmasens und Rodalben machten sich nach einem geplanten Abzug der Bundeswehr große Hoffnungen auf die Liegenschaft und haben bereits Pläne für Gewerbeflächen. Dabei rechnen beide Gemeinden zusätzlich mit einem weiteren Gelände: mit den 53 Hektar eines US Medical Depots - hierfür haben die USA den Umzug nach Kaiserslautern angekündigt.

«Der Verlust der 300 Arbeitsplätze im Medical Depot ist bedauerlich, bietet aber die Chance auf benötigte Gewerbeflächen», sagt Zwick. Pirmasens und Rodalben wünschen sich einen Komplettabzug der Amerikaner. Die Region habe genug von militärischen Lasten, da sei er sich einig mit der Rodalber Stadtspitze, unterstreicht Zwick.

«Das Verhältnis zwischen der Stadt Pirmasens und den US-Streitkräften war über sieben Jahrzehnte hinweg von Freundschaft und Vertrauen geprägt», sagte der Oberbürgermeister. «Deshalb war ich überrascht und enttäuscht, dass die Verantwortlichen nicht im Vorfeld das Gespräch mit mir gesucht haben.» Seit 1951 seien beste Flächen von der US-Armee genutzt worden - jetzt sei es Zeit, dass das Militär der Region etwas zurückgebe und auf die Panzerhallen verzichte.

Am Ende, fürchten die Kommunalpolitiker, könnte es gar noch schlimmer kommen: dass die US-Streitkräfte das Gelände komplett behalten - also nicht nur die Panzerhallen, sondern doch auch noch das Medical Depot.