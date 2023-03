Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Regionale Richtervertretungen, sogenannte Richterräte, dürfen in Personalfragen weder mitbestimmen noch haben sie ein Recht darauf, im Vorfeld informiert zu werden. Das hat jetzt in zweiter Instanz das Oberverwaltungsgericht Koblenz bekräftigt.

In der Südpfalz hatte der Amtsgerichtsdirektor in Germersheim in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Richterrats die Landgerichtspräsidentin in Landau verklagt. Er wollte im Vorfeld informiert