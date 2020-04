Trier (dpa/lrs) - Die Corona-Krise könnte nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden des Deutschen Richterbundes zu einem Schub an Video-Gerichtsverhandlungen führen. In Zivilprozessen werde eine bereits gesetzlich bestehende Möglichkeit gerade von einigen Richtern neu entdeckt, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Albrecht der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Dabei sitzt der Richter im Gerichtssaal und die Beteiligten sind über Bildschirme via Skype zugeschaltet. Ton und Bild werden dann in den Gerichtssaal übertragen, um den Grundsatz der Öffentlichkeit zu wahren, wie Albrecht erklärte.

A und O sei dabei, dass die Technik funktioniere. «Daran hapert es noch häufig», sagte Albrecht. Solche Online-Sitzungen seien aber gerade in der Corona-Pandemie eine gute Alternative, Verfahren stattfinden zu lassen. Dabei gehe es auch darum, Richter vor möglichen Ansteckungen zu schützen. Bei Zivilsachen, die bereits online verhandelt werden könnten (ZPO § 128a), handele es sich zum Beispiel um Klagen auf Schadenersatz, Mietstreitigkeiten oder Vertragsverletzungen.

Albrecht regte zudem die Möglichkeit von Video-Sitzungen in Gerichten für bestimmte Strafverfahren und für Ordnungswidrigkeitenverfahren an. Rechtlich sei dies aber in Strafverfahren zurzeit noch nicht möglich. Es sei daher sinnvoll, eine Gesetzesänderung zu prüfen, sagte Albrecht. So könnten Gerichte auch entlastet werden. Denn es sei zu erwarten, dass sich wegen des heruntergefahrenen Sitzungsbetriebs in Gerichten im Zuge der Corona-Krise ein Rückstau an Verfahren gebildet habe.