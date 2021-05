Neuwied (dpa/lrs) - Von Monteverdi bis Händel nach einem langen Corona-Lockdown: Das Festival RheinVokal lockt mit Neuer und Alter Musik im Sommer an den Mittelrhein. Wie die Organisatoren am Freitag in Neuwied mitteilten, sind zwischen dem 25. Juni und 29. August 18 Konzerte in elf Städten und Gemeinden geplant.

Eröffnet wird das Festival von der SWR Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern mit einem Mozartabend in Ingelheim. Weitere Konzerte sind beispielsweise in der Basilika St. Martin in Bingen und dem Kurfürstlichen Schloss in Koblenz geplant. Dabei soll laut den Veranstaltern auf ein Hygienekonzept und große Abstände im Publikum geachtet werden. Auch mehr Open-Air-Veranstaltungen sollen das Event trotz der Corona-Pandemie ermöglichen.

Veranstalter des RheinVokal Festivals sind unter anderen der Südwestrundfunk (SWR) und die Landesstiftung Villa Musica für das Land Rheinland-Pfalz.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-693163/2