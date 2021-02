Die Spitzenkandidaten der im rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Parteien sind demnächst zu Gast bei der RHEINPFALZ und die Leser können ihre Fragen beisteuern. Am Freitag, 19. Februar, ist Michael Frisch (AfD) zu Gast.

Die Spitzenkandidaten werden sich nach dem Redaktionsgespräch den Fragen der Leser stellen. Die Fragerunde wird live auf der Facebook-Seite der RHEINPFALZ übertragen. Den Auftakt der Gesprächsreihe macht am Donnerstag, 18. Februar, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Einen Tag später ist der Landtagsabgeordnete Michael Frisch (AfD) zu Gast.

Dafür tritt Frisch an

Frischs Wahlkampfansagen in Auszügen: Über 30 Jahre hat der Landtagsabgeordnete in einer Berufsbildenden Schule unterrichtet. Die AfD fordert eine Rückkehr zum dreigliedrigen Schulsystem und Frisch zudem, dass Schüler individuell gefördert werden. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende kritisiert, dass die Erziehungsleistung von Eltern nicht angemessen gewürdigt werde im Steuer- und Sozialversicherungsrecht. Im Hinblick auf die Kommunalpolitik fordert er, die Kommunen angemessen finanziell zu entschädigen für die Aufgaben, die ihnen vom Land übertragen werden. Ein weiteres seiner Kernthemen: der Lebensschutz. Frisch ist gegen Embryonenforschung, Abtreibung und Sterbehilfe. Zudem liege ihm daran, dass Staat und Kirche gut kooperieren – bei gleichzeitigem Vermeiden einer allzu großen Nähe.

Leserfragen – so geht’s

Die Leser haben die Möglichkeit, vorab ihre Fragen für den jeweiligen Gast an die Redaktion zu schicken. Diese wird einige im Vorfeld auswählen. Im Livestream werden die Redakteure dann den Kandidaten die Fragen stellen, parallel können die Internetnutzer während des Streams zusätzlich kommentieren. Die Übertragung beginnt bei Frisch circa um 15 Uhr. Vorgesehen ist jeweils eine halbe Stunde. Die Fragen sollten kurz sein. In der Betreffzeile der E-Mail oder des Briefs sollte stehen, an wen die Frage gerichtet ist – Dreyer oder Frisch. Einsendeschluss für die Fragen an Dreyer ist Dienstag, 16. Februar, für Fragen an Frisch Mittwoch, 17. Februar.

Die Fragerunde ist anschließend im Internet auf Facebook abrufbar. Zudem werden die Antworten auch im Bericht über die Gespräche in der gedruckten und digitalen RHEINPFALZ-Ausgabe veröffentlicht.

INFO

So können Leser ihre Fragen zusenden: per E-Mail: leserfragen@rheinpfalz.de; per Post: Rheinpfalz, Pfalzredaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen; Facebookseite der RHEINPFALZ; Landtagswahl im Internet.