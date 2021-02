Die RHEINPFALZ lädt die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zum Gespräch und die Leser können vorab ihre Fragen an die Kandidaten stellen. Am Montag, 22. Februar, ist Anne Spiegel (Grüne) zu Gast.

Die Speyererin Spiegel hat Anfang des Jahres das Umweltministerium geerbt. Seit 2016 leitet sie das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Ihre Kernthemen sind und waren schon immer Integration, Familie, Frauen und Umwelt. Analog zu den Ministerien, die sie leitet.

Spiegels Wahlkampfthemen in Auszügen: Fluchtursachen beseitigen, Flüchtende aber auch menschenwürdig unterbringen. Nach Spiegels Ansicht ist das Erlernen der deutschen Sprache ein Schlüssel zur Integration. Im Hinblick auf Frauen fordert sie eine Quotenregelung sowie ein Entgeltgleichheitsgesetz. Sie ist für flächendeckende, wohnortnahe Ganztagsschulen. Bis 2030 soll der Strom zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien stammen. Zudem soll der Klimaschutz in der Landesverfassung verankert werden.

Die Fragerunde mit den Beiträgen der Leser wird am 22. Februar ab circa 18.30 Uhr auf der Facebook-Seite der RHEINPFALZ starten. Währenddessen haben die Online-Nutzer die Möglichkeit, live zu kommentieren. Ein Auszug von Spiegels Antworten erscheint auch in der gedruckten Ausgabe der RHEINPFALZ.

So können Leser ihre Fragen zusenden: per E-Mail: leserfragen@rheinpfalz.de ; per Post: Rheinpfalz, Pfalzredaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen; Facebookseite der RHEINPFALZ