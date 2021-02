Die RHEINPFALZ lädt die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen der im Landtag vertretenen Parteien zum Gespräch und die Leser können ihre Fragen beisteuern. Am Donnerstag, 25. Februar, ist Daniela Schmitt von der FDP zu Gast.

Schmitt wurde 1972 in Alzey geboren, lebt dort mit ihrem Mann und war Regionaldirektorin der Mainzer Volksbank bis sie 2016 Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wurde.

Schmitts Wahlkampfthemen in Auszügen: gegen generelle Homeoffice-Pflicht für Unternehmen, mehr Druck bei der verzögerten Auszahlung der Wirtschaftshilfen, Investitionen in Straßen, Brücken, Radwegen und den ÖPNV, Reaktivierung von Bahnstrecken, Unterstützung von Projekten wie Bürgerbussen.

Zudem tritt sie ein für eine moderne, digitale Ausstattung der Schulen und Digitalisierungsfortbildungen für Lehrkräfte sowie für eine gebührenfreie Weiterbildung bis zum Meister. Die Digitalisierung soll ihrer Meinung nach genutzt werden, um Menschen, gerade in ländlichen Räumen, Zugang zu Gesundheitsleistungen zu gewähren. Sie fordert zudem Glasfaseranschluss für jede Immobilie in Rheinland-Pfalz. Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen verschlankt und beschleunigt werden.

Die Fragerunde mit den Beiträgen der Leser wird am 25. Februar ab circa 13.30 Uhr auf der Facebook-Seite der RHEINPFALZ starten. Währenddessen haben die Online-Nutzer die Möglichkeit, live zu kommentieren. Ein Auszug von Schmitts Antworten erscheint auch in der gedruckten Ausgabe der RHEINPFALZ.

So können Leser ihre Fragen zusenden: per E-Mail: leserfragen@rheinpfalz.de ; per Post: Rheinpfalz, Pfalzredaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen; Livestream auf Facebook