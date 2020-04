Was kann man tun, wenn man Angst hat seinen Job zu verlieren? Wie geht man damit um, wenn man jetzt auf engstem Raum viel Zeit mit den Liebsten verbringt? Was macht man, wenn man keinen Abschied nehmen konnte von geliebten Menschen, die gestorben sind? Diese und weitere Fragen beantwortet Dr. Alexander Jatzko im Gespräch mit der Ressortleiterin der Onlineredaktion, Rebecca Ditt. Jatzko ist Chefarzt der Klinik für Psychosomatik am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Er hat zusammen mit seinen Kollegen auf der Website Tipps - unter anderem zu den oben genannten Themen - zusammengefasst, die durch die schwierige Zeit helfen sollen.