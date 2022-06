Die Behörden in Rheinland-Pfalz wollen ab Mittwoch rund 10,6 Millionen Euro Heizkostenschuss an 27.418 Wohngeldhaushalte auszahlen. «Die steigenden Energiepreise sind besonders für Menschen mit geringen Einkommen eine enorme Belastung. Daher war es uns ein wichtiges Anliegen, die besonders empfindlich von steigenden Energiekosten betroffenen Wohngeldhaushalte möglichst schnell mit der Auszahlung des Heizkostenzuschusses zu entlasten», teilte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Mittwoch mit.

Mainz (dpa/lrs) - Wegen der stark steigenden Energiepreise hatte die Bundesregierung zum 1. Juni einen einmaligen Heizkostenzuschuss beschlossen. Wohngeldempfänger bekommen das Geld automatisch. Ein Einpersonenhaushalt erhält demnach 270 Euro, 350 Euro gehen an einen Zweipersonenhaushalt, für jede weitere Person im Haushalt sind 70 Euro vorgesehen.