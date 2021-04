Mainz (dpa/lrs) - Sänger Thomas Anders, Chefarzt Tim Piepho und Bischof Georg Bätzing machen bei der rheinland-pfälzischen Kampagne für die Corona-Schutzimpfung mit. Unter dem Motto «Na klar lass ich mich impfen» sind sie auf Plakaten und Bussen zu sehen. Rund 60 «Impfbotschafter» aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen - vom Gericht über das Theater bis zum Notfallsanitäter Raffael Signore - unterstützten die Kampagne für die Spritze. Darunter sind auch Prominente wie der Mainzer Obermessdiener und Fastnachter Andreas Schmitt, der Musiker Guildo Horn und Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul.

Eine Kampagne, obwohl Impfstoff fehlt? „Rheinland-Pfalz hat sich in der Corona-Pandemie zum Glück als ein impffreudiges Land erwiesen“, sagte Regierungssprecherin Andrea Bähner in Mainz. „Eine Impfkampagne kann nämlich nur erfolgreich sein, wenn es eine große Bereitschaft in der Bevölkerung gibt, sich impfen zu lassen.“ Zwar gebe es noch immer nicht genug von dem Vakzin, gerade zu Beginn der Impfkampagne habe aber eine große Skepsis gegenüber der Corona-Impfung geherrscht. „Dieser Skepsis ist die Landesregierung mit einem breiten Informationsangebot entgegengetreten.“ Die CDU-Opposition hatte auch eine solche Kampagne gefordert.

Zur Kampagne gehören auch Anzeigen in Tageszeitungen, die Social-Media-Kanäle der Landesregierung und Radiospots. Allein für die Außenwerbung stünden fast 180 000 Euro zur Verfügung, und für fünf Anzeigen in Tageszeitungen im ersten Halbjahr rund 133 000 Euro.

