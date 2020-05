Mainz/Kigali (dpa/lrs) - Die Corona-Krise hat mehrere Partnerschaftsprojekte von Rheinland-Pfalz mit Ruanda vorerst auf Eis gelegt. Betroffen seien etwa Bildungsprojekte sowie Sport-, Kultur- und soziale Vorhaben, sagte Innenminister Roger Lewentz am Mittwoch in Mainz. Er hoffe auf eine Weiterführung in diesem oder im nächsten Jahr. «Das sind unsere Partner, in guten wie in schweren Zeiten.» Die Landesregierung rief die Rheinland-Pfälzer zu Spenden für den Partnerschaftsverein auf.

«Es gibt einen eklatanten Unterschied zu dem, was wir an Belastungen erleben», sagte Lewentz. «Dort geht es sehr schnell an die Existenzfragen.»

Priorität habe jetzt eine Freischaltung für drei Bauvorhaben von Schulen, sagte die Leiterin des Koordinationsbüros des Partnerschaftsvereins, Katja Gruber, die aus der Hauptstadt Kigali an einer Telefonkonferenz mit dem Innenministerium teilnahm. Mit Mitteln aus einer kurzfristig bereitgestellten Soforthilfe unterstütze der Partnerschaftsverein Bedürftige von Projektpartnern etwa bei der Anschaffung von Hygienebedarf und Nahrungsmitteln. Mittelfristig werde auch überlegt, beim Schulgeld zu helfen. Wegen der schweren wirtschaftlichen Folgen sei zu erwarten, «dass viele das Schulgeld sich nicht mehr leisten können».

Rheinland-Pfalz hat für dieses Jahr Landesmittel von 1,3 Millionen Euro für Projekte in Ruanda bereitgestellt. Hinzu kommen Spenden für den Partnerschaftsverein, die sich zuletzt auf 2,3 Millionen Euro im Jahr beliefen.

Die ruandische Regierung hat mit strikten Maßnahmen auf die Corona-Pandemie reagiert, auch wenn die Infektionszahlen bislang überschaubar geblieben sind. Am Montag wurde die Ausgangssperre nach mehr als sechs Wochen gelockert. «Das öffentliche Leben kehrt langsam nach Kigali zurück», sagte Gruber.