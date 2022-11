Rheinland-Pfalz will die Isolationspflicht für Corona-Infizierte dem Vernehmen nach mit der neuen Verordnung Ende November aufheben. Das wird das Kabinett voraussichtlich an diesem Dienstag in Mainz beschließen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die aktuelle Absonderungspflicht vom 1. Mai läuft am 30. November aus.

Mainz (dpa/lrs) - Mindestens fünf Tage Isolation bei einer Corona-Infektion: Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein hatten diese Regelung kürzlich bereits aufgehoben, Hessen folgt voraussichtlich am Mittwoch. Die FDP fordert ein bundesweites Ende entsprechender Vorgaben.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat das Vorgehen kritisiert. „Die Abschaffung dieser klaren Regel von einer Minderheit der Länder ist brandgefährlich für Leib und Leben der verletzlichen Menschen“, sagte Vorstand Eugen Brysch. „Monat für Monat sterben 4000 Menschen an dem Virus.“