Offenbach (dpa/lrs) - Zum Wochenende ziehen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Wolken auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte, kann sich am Freitag zwischenzeitlich aber auch die Sonne zeigen. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad, im höheren Bergland bei 19 bis 24 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es bei wechselnder Bewölkung überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 12 Grad, im Bergland auf 12 bis 9 Grad. Am Samstag bleibt es wechselnd wolkig mit teils größeren Wolkenlücken. Örtlich kann es zu schwachen Schauern kommen bei Höchstwerten von 25 bis 28, in den Hochlagen um 21 Grad. In der Nacht zum Sonntag kann von Südosten Regen aufziehen. Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 14 Grad, im Bergland 12 Grad.