Frankfurt (dpa/lrs) - Wechselhaftes Winterwetter erwarten Rheinland-Pfalz und das Saarland zum Wochenbeginn. Nach einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es am Montag und am Dienstag immer wieder einzelne Schneeschauer. Dabei bleibe es bewölkt bei Temperaturen von bis zu fünf Grad am Dienstag. In der Nacht fallen die Temperaturen laut DWD auf bis zu minus sieben Grad. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen im Land. Statt mit Schnee sei dann mit Regen zu rechnen.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-156985/3