Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt mit einem Mix aus Regen, Wolken, Sonne und Gewittern weiterhin wechselhaft. Am Donnerstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vielerorts trocken und bewölkt bleiben. In der Nordhälfte könne es vereinzelt zu Schauern kommen. Das Wochenende hält demnach voraussichtlich etwas Regen und mit dem Samstag einen niederschlagsfreien Tag bereit.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Temperaturen erreichen am Donnerstag voraussichtlich 23 bis 27 Grad und um die 20 Grad in Hochlagen. In der Nacht zum Freitag könne es gebietsweise etwas regnen. Tagsüber erreichen die Temperaturen am Freitag Höchstwerte von 20 Grad im Nordwesten bis 26 Grad am Oberrhein und um die 18 Grad im Bergland.

In der Nacht zum Samstag soll es laut DWD weitgehend niederschlagsfrei bleiben und tagsüber dann heiter bis wolkig sowie meist trocken. Die Temperaturen steigen demnach voraussichtlich auf 22 bis 26 Grad an. Für den Sonntag rechnet der DWD dann wieder mit dichten Wolken, Regen und örtlichen Gewittern bei Temperaturen von 22 bis 27 Grad.

DWD-Vorhersage