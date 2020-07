Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt zum Ende der Woche wechselhaft. Im Laufe des Freitags ziehen Schauer über die Länder hinweg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Gegen Abend klinge der Regen ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 27 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf 12 bis 8 Grad, im Bergland auf bis zu 6 Grad ab. Das Wetter am Samstag ist von einem Mix aus Sonne und Wolken geprägt. Laut DWD bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 17 Grad in der Eifel und 24 Grad im Saarland und in der Vorderpfalz. Am Sonntag bleibt es bei bis zu 25 Grad heiter und trocken.

Für den Donnerstagvormittag hatten die Meteorologen noch viele Wolken und leichten Regen erwartet. Im Laufe des Tages lockere es von Südwesten her aber auf. Bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 29 Grad sollte es dann meist trocken bleiben.