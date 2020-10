Offenbach (dpa/lrs) - Wind, Wolken und Regen: Das Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird trüb und wechselhaft. Schon am Freitag sei es vorwiegend stark bewölkt mit vereinzeltem Regen im Südwesten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Norden und Nordosten falle zunächst nur gelegentlich etwas Regen. Besonders im Bergland sei teils stark böiger Wind möglich. Die Temperaturen liegen demnach bei 15 bis 20 Grad. Am Samstag erwartet der DWD eine weiter starke Bewölkung und den Durchzug eines Regengebiets. Am Nachmittag lockere es allerdings zunehmend auf - bei Temperaturen von 13 bis 17 Grad. Auch am Sonntag bleibt es ähnlich unbeständig, windig und regnerisch. Erst am Nachmittag lasse der Wind allmählich nach.