Offenbach (dpa/lrs) - Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt mit sonnigem Winterwetter. Am Samstagmorgen lösen sich zunächst Nebelfelder auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf werde es heiter bis sonnig. Gegen Abend soll es dann besonders in den Hochlagen windig werden.

Der Prognose zufolge bleibt es trocken, bei Höchstwerten zwischen drei und acht Grad. In der Nacht zu Sonntag werde der Himmel gering bewölkt oder klar sein, vereinzelt sei mit Nebel und Glätte zu rechnen. Die Temperaturen sollen auf minus ein und bis minus fünf Grad fallen.

Am Sonntag wird es laut DWD wechselhaft bewölkt. Vereinzelt seien starke bis stürmische Böen im Bergland nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sollen auf sieben bis elf Grad klettern.