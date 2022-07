Ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmt bis zum Wochenende das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Mittwoch bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) niederschlagsfrei, mit längeren sonnigen Abschnitten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 Grad in der Eifel und 27 Grad in der Vorderpfalz. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es den Angaben nach niederschlagsfrei und leicht bewölkt, es kühlt auf 7 bis 15 Grad ab.

Offenbach (dpa/lrs) - Auch am Donnerstag kommt zwischen den Wolken immer wieder die Sonne durch, wie der DWD mitteilte. Im Südwesten könne es zu kurzen Schauern kommen, aber meist bleibe es niederschlagsfrei. Die Höchstwerte steigen im Vergleich zum Vortag leicht auf bis zu 29 Grad. Für die Nacht auf Freitag meldet der DWD vor allem im Südwesten Regenschauer und einzelne Gewitter bei Temperaturen zwischen 11 und 18 Grad.

