Milde Temperaturen und teils starke Böen bestimmen am Mittwoch das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nachdem sich am Morgen die Nebelfelder auflösen, wird es tagsüber überwiegend heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Nur am Abend können sich in der Eifel die Wolken verdichten, es bleibt jedoch trocken. Es treten teils starke Böen auf, die in den Hochlagen der Eifel stürmisch werden können. Am Nachmittag werden spürbar mildere Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad erreicht.

Offenbach (dpa/lrs) - In der Nacht zu Donnerstag verdichten sich zeitweise die Wolken, im Nordosten fällt etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad.

Am Donnerstagmorgen können im Süden noch die letzten Tropfen fallen, sonst wird das Wetter überwiegend sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen laut DWD auf 16 bis 21 Grad.

DWD-Vorhersage