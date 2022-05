Mainz (dpa/lrs) - Bis zum Donnerstagabend sind durch die angekündigten Unwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland keine größeren Schäden verursacht worden. Das Polizeipräsidium Mainz meldete eine Handvoll Einsätze, darunter ein umgestürztes Baugerüst und ein durch herabfallende Äste beschädigter Pkw. Verletzt worden sei dabei niemand.

In Trier erlitt eine Person leichte Verletzungen, als sie mit ihrem Auto über einen umgestürzten Baum fuhr, teilte das dortige Polizeipräsidium mit. Zudem sei ein Güterzug auf einen auf dem Gleis liegenden Baum aufgefahren.

Keine Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Wetterlage verzeichneten die Präsidien in Kaiserslautern, Koblenz und Ludwigshafen. Allerdings hat der Deutsche Wetterdienst um 21.48 Uhr erneut amtliche Warnungen vor "marktantem Wetter" (Stufe zwei von vier) für die Pfalz ausgegeben. So kann es auch in der nacht noch zu starken Gewittern oder Platzregen kommen. Für Freitag hat der DWD erneute Unwetter vorhergesagt.