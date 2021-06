Offenbach (dpa/lrs) - Zum Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland viel Sonne. In der Pfalz kann es am Freitag vereinzelt Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Überwiegend bleibt es aber trocken bei nur wenigen Wolken. Die Temperaturen erreichen bis zu 28 Grad. In der Nacht zu Samstag ziehen im Norden von Rheinland-Pfalz einige Wolken auf, Regen wird aber nicht erwartet.

Der Samstag beginnt laut DWD-Prognose verbreitet wolkig, aber trocken. Im Lauf des Tages lockert der Himmel auf, die Temperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. Am Sonntag wird es bei Höchstwerten bis 27 Grad meist sonnig.

