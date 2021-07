Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt die Woche mit weiteren, teils kräftigen Schauern. Nach etwas Nebel am Montagvormittag bleibt es tagsüber zunächst bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Im Westen von Rheinland-Pfalz kann es etwas Regen geben, ansonsten bleibt es trocken bei Temperaturen bis 27 Grad. Zum Abend hin steigt im Saarland und im Süden von Rheinland-Pfalz die Wahrscheinlichkeit für teils gewittrigen Regen, der sich in der Nacht auch Richtung Norden ausbreitet. Örtlich kann es Starkregen mit einer Niederschlagsmenge von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter geben.

Am Dienstag bestimmen andauernde Schauer das Wetter. Der DWD warnt weiterhin vor unwetterartigem Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Nach der DWD-Prognose bleibt es am Mittwoch unbeständig mit teils kräftigen Schauern, die mehrere Stunden andauern können.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-348047/2