Rheinland-Pfalz spannt auch für Einrichtungen wie Jugendherbergen und Familienferienstätten einen Rettungsschirm. Neun Millionen Euro will das Land zur Verfügung stellen.

Mit dem Geld sollen Träger der Jugend- und Familienhilfe mit angeschlossenen Beherbergungsbetrieben vor der Pleite bewahrt werden. Zuschüsse können von den meist gemeinnützigen Trägern beantragt werden, wenn unabwendbare Betriebsausgaben in den Monaten April bis Juni bei stark verminderten Einnahmen die Existenz einer Einrichtung bedrohen. Dies kündigten Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Freitag in Mainz an. Das Hilfsprogramm ist für rund 180 Einrichtungen im Land bestimmt. Dazu gehören die 40 Jugendherbergen, außerdem Familienferienstätten, Jugendbildungsstätten, Einrichtungen des Jugendwohnens, Naturfreundehäuser, Wanderheime und Jugendzeltplätze. Das Land schütze eine Infrastruktur, die mit der Förderung junger Menschen, mit der Unterstützung von Familien und mit dem Ausgleich sozialer Benachteiligung wichtige gesellschaftliche Aufgaben erfüllen, sagte Spiegel.

Unter anderem die Jugendherbergen dürfen ähnlich wie Hotels am 18. Mai unter Auflagen wieder öffnen. Spiegel erwartet für die Einrichtungen jedoch eine besonders schwierige Anlaufphase, denn Klassenfahrten und Gruppenaufenthalte werde es bis auf weiteres nicht geben.