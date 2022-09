Nach einem verregneten Wochenende können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zumindest am Montag auf besseres Wetter freuen. Nachdem es am Morgen teilweise noch trüb sein soll, klart sich der Himmel vormittags auf und es wird heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen derweil zwischen 23 und 27 Grad Celsius sowie in Hochlagen bei 21 Grad. Dazu geht am Montag ein schwacher bis mäßiger Wind, teilte der DWD überdies mit.

Barweiler (dpa/lrs) - Am Dienstag ist der Himmel über beiden Ländern bedeckt, gebietsweise kann es nach DWD-Angaben regnen. Im Süden sind auch Gewitter möglich. Das Thermometer zeigt 22 bis 26 Grad und in Hochlagen 21 Grad an. Es geht ein schwacher Wind. Am Mittwoch bleibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland stark bewölkt und regnerisch; im Süden kann es weiter zu Gewitter kommen. Die Temperaturen liegen bei mäßigem Wind zwischen 21 und 25 Grad mit den höchsten Werten im Süden. Wenn es gewittert, sind auch stürmische Böen nicht ausgeschlossen, teilte der DWD weiter mit.

Wettervorhersage des DWD