Auch in Rheinland-Pfalz soll es breit angelegte Corona-Tests in der Fleischbranche geben. Das hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch im Landtag angekündigt.

Demnach sollen nach dem heftigen Corona-Ausbruch in einem Betrieb des Fleischverarbeiters Tönnies in Nordrhein-Westfalen alle Beschäftigten von sechs fleischverarbeitenden Betrieben in Rheinland-Pfalz