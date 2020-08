Rheinland-Pfalz will die Feuerwehren besser wappnen für den Kampf gegen Waldbrände und gegen die Folgen von Hochwasser nach starken Regenfällen.

Dafür will das Land im kommenden Jahr zusätzlich sechs Millionen Euro ausgeben. Dies kündigte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz an. Angeschafft werden demnach geländegängige Tankfahrzeuge, die geeignet sind für die Bekämpfung von Waldbränden. Für den Hochwasserschutz stehen transportable Anlagen für die halbautomatische Befüllung von Sandsäcken auf der Beschaffungsliste, außerdem Container mit Hilfsmitteln für den Kampf gegen Überschwemmungen. Dazu gehören zum Beispiel Stromaggregate, Tauchpumpen und Wathosen für Feuerwehrleute.

Der Klimawandel bedeute auch für Feuerwehren und Katastrophenschutz neue Herausforderungen, sagte Minister Lewentz. Die Gefahren von Dürre und Starkregen stiegen gleichermaßen. Das zeigten einmal mehr die zurückliegenden Tage und Wochen. So halte Trier derzeit mit 38,6 Grad den Hitzerekord dieses Jahres in Deutschland. In Remagen sind laut Lewentz vergangene Woche die Wehren 80 Mal ausgerückt, um nach heftigen Regenfällen zu helfen und Schäden zu beseitigen. Im Rhein-Hunsrück-Kreis seien 120 Feuerwehrleute mit der Bekämpfung von Waldbränden beschäftigt gewesen.

Tauchpumpen und Wathosen

Das Beschaffungsprogramm ist nach den Worten des Ministers Teil eines Konzeptes, mit dem bessere Reaktionsmöglichkeiten auf Elementarschäden geschaffen werden sollen. Die Kommunen sollen dazu bewegt werden, beim Kauf neuen Geräts noch stärker auf diese Gefährdungen zu achten. In diesem und im kommenden Jahr stehen laut Ministerium je eine halbe Million Euro zusätzlich bereit, mit denen das Land die Beschaffung unter anderem von Tauchpumpen und Wathosen für einzelne Wehren fördern will.

Das große Beschaffungsprogramm soll die Schlagkraft verbessern, wenn es zu Schadensereignissen kommt, bei denen selbst die Wehren eines ganzen Landkreises überfordert sind. Deshalb werden von den Gelände-Tankfahrzeugen, den Sandsack-Abfüllanlagen und von den Hochwasserschutz-Containern je acht angeschafft. Das Land will im Bereich einer jeden Rettungsleitstelle jeweils ein Exemplar stationieren. Im Falle eines großen Hochwassers oder eines großen Waldbrandes kann das Gerät bei Bedarf im ganzen Land zusammengezogen werden. In der Pfalz gibt es Rettungsleitstellen in Kaiserslautern, Ludwigshafen und Landau.