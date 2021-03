Mainz (dpa/lrs) - Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Krankenhäuser im laufenden Jahr mit 128 Millionen Euro. Davon entfallen wie im Vorjahr 66 Millionen Euro auf bauliche Investitionen, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz berichtete. Das Geld gehe an 29 Krankenhausstandorte und Tageskliniken. Die Pauschalförderung für die 96 Krankenhausstandorte steige im Jahresvergleich um 7,8 Millionen Euro auf 62 Millionen.

Inklusive der Finanzmittel zur Umsetzung des Krankenhausstrukturfonds stünden den Krankenhäusern rund 198 Millionen Euro zur Verfügung - 37 Millionen Euro mehr als 2020 und 70 Millionen Euro mehr als zu Beginn der zu Ende gehenden Wahlperiode 2016.

Dazu kämen bis Ende 2024 noch einmal rund 200 Millionen Euro über den Krankenhauszukunftsfonds. Dieser speist sich zu 30 Prozent aus Landesmitteln, der größere Teil kommt vom Bund. Damit soll vor allem die Digitalisierung und die technische Ausstattung der Krankenhäuser gefördert werden. Die Krankenhäuser können dafür von April an Anträge stellen.

