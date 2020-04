Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz steigt weiter. Mittlerweile seien nachgewiesen 4701 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag in Mainz mit (Stand: 10.00 Uhr). Das waren 109 mehr als am Vortag. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um fünf auf 65. Die meisten Infektionen - 348 - betrafen die Landeshauptstadt Mainz. Die geringste Zahl mit 26 wurde in Zweibrücken gemeldet. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Fallmeldungen der Gesundheitsämter am Wochenende und an Feiertagen mitunter zeitverzögert erfolgt.