In Rheinland-Pfalz leben überdurchschnittlich viele Menschen pro Haushalt. Im Jahr 2020 waren es im Schnitt 2,11 Menschen, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 2,06 Menschen, 1991 waren es noch 2,28 Menschen je Haushalt. Rheinland-Pfalz lag im Ländervergleich gemeinsam mit Baden-Württemberg an erster Stelle. Die kleinsten Haushalte gibt es laut Statistik in Bremen (1,82 Menschen) und in Berlin (1,83). Vor allem in großen Städten seien die Haushalte oftmals kleiner, da dort mehr junge Menschen für Studium und Ausbildung leben, hieß es.

Wiesbaden/Mainz (dpa/lrs) - Mitteilung BiB