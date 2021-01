Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz beginnt an diesem Sonntag mit den zweiten Corona-Schutzimpfungen - und plant diese künftig mit einem Abstand von 28 Tagen (vier Wochen) statt 21 Tagen. «Nach der Corona-Virus-Impfverordnung geht der Anspruch auf die Zweitimpfung dem Anspruch auf die Erstimpfung vor», sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Stefanie Schneider, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Bei der Planung der Impftermine sei es wichtig, dies zu berücksichtigen und darauf zu achten, dass genug Impfstoff geliefert worden sei.

Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz beginnt an diesem Sonntag mit den zweiten Corona-Schutzimpfungen - und plant diese künftig mit einem Abstand von 28 Tagen (vier Wochen) statt 21 Tagen. „Nach der Corona-Virus-Impfverordnung geht der Anspruch auf die Zweitimpfung dem Anspruch auf die Erstimpfung vor“, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Stefanie Schneider, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Bei der Planung der Impftermine sei es wichtig, dies zu berücksichtigen und darauf zu achten, dass genug Impfstoff geliefert worden sei.

Die Zweitimpfung solle nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am RKI (Stiko) vor dem 42. Tag (also maximal sechs Wochen) nach der Erstimpfung verabreicht werden. Die erste Impfung des Präparats von Biontech/Pfizer gewährt nach Herstellerangaben etwa zwölf Tage nach der ersten Dosis einen gewissen Schutz. Allerdings ist noch unklar, wie lange dieser ohne die zweite Dosis anhält.

Bayern hatte zuvor angekündigt, sein Vorgehen zu ändern, um bei der Corona-Impfung schneller vorwärts zu kommen. Künftig soll beim Biontech-Impfstoff - bis auf eine gewisse Reserve - nicht mehr für jeden Erstgeimpften die Dosis für die nötige zweite Impfung zurückgelegt werden.

Rheinland-Pfalz ist im Vergleich zu den anderen Bundesländern inzwischen auf Platz drei vorgerückt. 15,7 von 1000 Menschen waren bis Donnerstag laut Robert Koch-Institut (RKI) geimpft. Der Bundesdurchschnitt lag bei 11,6.

„Die Planung der Impfungen ist ein komplexes Zusammenspiel von verschiedensten, sich immer wieder ändernden Variablen“, sagte Schneider. „Wir müssen dabei die Voraussetzungen und Bedürfnisse der mobilen Teams, der Krankenhäuser und der Impfzentren berücksichtigen, genau wie Transport- und Haltbarkeitsbedingungen und die geplanten Lieferungen der Impfstoffe sowie die dann tatsächlich erfolgten.“ Die Termine für die Impfungen würden auf der Basis der derzeit verbindlich bekannten Liefermengen vergeben.