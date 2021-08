Mainz (dpa/lrs) - Klimaschutz, Mobilitätswende mit passenden Angeboten für den ländlichen Raum, Daseinsvorsorge für ein gutes Leben in Stadt und Land sowie nachhaltige Digitalisierung: Mit diesen vier Themen wollen die rheinland-pfälzischen Grünen in den verbleibenden 38 Tagen bis zur Bundestagswahl punkten. «Ich glaube, das wird eine Klimawahl», sagte die Spitzenkandidatin und Mainzer Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner am Donnerstag in Mainz.

Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner, der auf Platz zwei der Liste der rheinland-pfälzischen Grünen für den Bundestag kandidiert, hält auch glaubwürdige Klimaschutzpolitik für das entscheidende Thema auf den letzten Metern. Er betonte mit Blick auf die Umfragewerte der Parteien: „Es war noch nie so offen.“

Die Landesvorsitzende Misbah Khan warb für das stärkste rheinland-pfälzische Ergebnis der Grünen bei einer Bundestagswahl. Sie kandidiert auf Platz fünf der Liste. Die Zahl der Mitglieder steige weiter und habe im Juli bereits 5100 erreicht. Im Juni waren es erstmals mehr als 5000 gewesen. Bei der Bundestagswahl 2017 hatten die rheinland-pfälzischen Grünen 7,6 Prozent der Zweitstimmen erreicht.