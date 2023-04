Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit neuen Schulden in Rekordhöhe von rund 3,5 Milliarden Euro will die Landesregierung die Folgen der Corona-Pandemie bekämpfen. Am Donnerstag kam es im Landtag zum ersten Schlagabtausch über den Nachtragshaushalt. Es gibt Zweifel, ob das Zahlenwerk verfassungsgemäß ist.

Die Corona-Krise habe in Deutschland zur tiefsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg geführt, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). In diesem Jahr werde Rheinland-Pfalz auf voraussichtlich