Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion will in der Corona-Krise den Unternehmen die steuerliche Abschreibung von Verlusten weiter erleichtern. In einem am Sonntag veröffentlichten Antrag wird die Landesregierung zugleich aufgefordert, staatliche Beteiligungen an Unternehmen in Schieflage «auf das Nötigste zu reduzieren» und Subventionen zur Vermeidung von Insolvenzen «fundiert zu begründen».

Besser als Beteiligungen sei es, den in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen zu erlauben, Verluste aus einem Jahr in voller Höhe auf maximal vier Vorjahre zurück anrechnen zu lassen. Durch eine solche Verrechnung könnten Steuern, die zuvor in profitablen Jahren gezahlt wurden, zurückerstattet werden.

In dem Antrag wurde die Landesregierung aufgefordert, sich mit einer Bundesratsinitiative für eine solche Änderung einzusetzen. Die Bundesregierung hatte bereits im Juli mit einer Änderung des Steuerhilfegesetzes die Möglichkeiten für einen Verlustrücktrag im Jahr 2019 deutlich verbessert.