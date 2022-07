Wassermelonen sind in Rheinland-Pfalz offensichtlich sehr beliebt: In den Jahren von 2011 bis 2021 stieg die Einfuhr von Wassermelonen von 3300 Tonnen auf 26.500 Tonnen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. Jeder Bürger verzehrte somit im vergangenen Jahr durchschnittlich mehr als sechs Kilogramm Wassermelonen. Das war wieder ein Rekord. Der Wert der nach Rheinland-Pfalz importierten Wassermelonen belief sich 2021 auf etwa 8,4 Millionen Euro. Die meisten gelangen in den Sommermonaten hierher. Ihre Herkunftsländer sind vor allem Italien und Spanien.

Bad Ems (dpa/lrs) - Mitteilung