Überlingen (dpa/lsw) - Ein 67 Jahre alter Tourist aus Rheinland-Pfalz ist im Bodenseekreis beim Sturz von einem Pferd schwer verletzt worden. Er sei am Samstagabend auf einem Feldweg ibei Überlingen aus zunächst ungeklärter Ursache verunglückt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Sturz erlitt Mann schwere Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule. Er trug den Angaben zufolge keinen Helm. Eine Joggerin fand den Verletzten. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.