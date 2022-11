Mainz (dpa/lrs) - Ein vorweihnachtliches Geschenk gibt es für den Landtag in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Insgesamt drei Nordmann-Tannen übergab der Landkreis an das Parlament und setzte damit eine seit 1985 bestehende Tradition fort, bei der eine Stadt oder ein Landkreis Weihnachtsbäume an den Landtag spendet, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Der Baumschmuck wurde dabei von Kindern aus neun Kitas aus dem ganzen Kreisgebiet gefertigt. Hell strahlen werden die Tannen aber nicht. Aufgrund der Energiekrise verzichtet der Landtag auf Weihnachtsbeleuchtung.