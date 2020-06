Speyer (dpa/lrs) - Das Requiem und die Beisetzung für den gestorbenen früheren Speyerer Bischof Anton Schlembach finden am kommenden Mittwoch (24. Juni) um 13.00 Uhr im Dom zu Speyer statt. Der am vergangenen Montag im Alter von 88 Jahren gestorbene Geistliche finde seine letzte Ruhe in einem Bischofsgrab, teilte das Bistum Speyer am Mittwoch mit. Zuvor werde er in der Friedenskirche St. Bernhard aufgebahrt. Am Sonntag wird dort um 15.30 Uhr die Vesper gebetet - im Anschluss können Gläubige Abschied nehmen. Aufgrund der Lage ist die Teilnehmerzahl bei Gottesdiensten begrenzt. Nach mehr als 23 Jahren an der Spitze des Bistums war Schlembach 2007 aus dem Amt geschieden.