Mainz (dpa/lrs) – Pflegekräfte sind laut Techniker Krankenkasse in Rheinland-Pfalz öfter krank als Menschen in anderen Berufsgruppen. Menschen in Pflegeberufen seien 2020 durchschnittlich 24 Tage krank gewesen, während der Durchschnitt bei den anderen Berufsgruppen bei deutlich niedrigeren 16 Tagen lag, wie die Techniker Krankenkasse (TK) in Rheinland-Pfalz in ihrem neuen Gesundheitsreport am Mittwoch mitteilte. Die Zahlen beziehen sich auf bei der TK versicherte Pflegekräfte.

Mainz (dpa/lrs) – Pflegekräfte sind laut Techniker Krankenkasse in Rheinland-Pfalz öfter krank als Menschen in anderen Berufsgruppen. Menschen in Pflegeberufen seien 2020 durchschnittlich 24 Tage krank gewesen, während der Durchschnitt bei den anderen Berufsgruppen bei deutlich niedrigeren 16 Tagen lag, wie die Techniker Krankenkasse (TK) in Rheinland-Pfalz in ihrem neuen Gesundheitsreport am Mittwoch mitteilte. Die Zahlen beziehen sich auf bei der TK versicherte Pflegekräfte.

Grund dafür könnten die Umstände des Jobs sein, teilte die Kasse mit. Denn der Schichtdienst und die hohe körperliche Belastung sowie Arbeitsdichte durch den Fachkräftemangel wirkten sich negativ auf die Gesundheit der Pflegekräfte aus. Wolle man diese Situation ändern, müsse man den Pflegeberuf attraktiver gestalten, etwa durch finanzielle Anreize, bessere Strukturen, mehr Transparenz und eine digitale Unterstützung, hieß es bei der TK.

© dpa-infocom, dpa:210728-99-578055/2