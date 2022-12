Rund drei Dutzend als Weihnachtsmänner verkleidete Biker haben auf Motorrädern eine traditionelle Spendenfahrt durch den Süden von Rheinland-Pfalz absolviert. Die „Harley Davidson riding Santas“ sammeln auf ihrer alljährlichen Tour seit 2015 für ein Heim für krebskranke Kinder. Am Dienstag standen für die PS-starken Männer und Frauen mit Mütze und Rauschebart rund 140 Kilometer im Gebiet zwischen Rülzheim, Landau und Speyer an. Zahlreiche Begleiter säumten die Strecke, an Zwischenstationen kam es zu herzlichen Begegnungen. 2021 kamen auf der Tour rund 105.000 Euro zusammen. In diesem Jahr hatten die Santas rund 650 Spendendosen in der Südpfalz verteilt.