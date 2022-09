Der 1. FC Saarbrücken bleibt in der 3. Fußball-Liga weiter unbesiegt. Die Saarländer kamen am Montagabend zum Abschluss des 7. Spieltages im Verfolgerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden allerdings nur zu einem 2:2 (1:1). Sebastian Jacob in der 22. Minute und Luca Kerber (65.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Johannes Wurtz (33.) und Ivan Prtajin (88.) glichen für die Hessen zweimal aus. Mit 13 Zählern belegt Saarbrücken den vierten Tabellenplatz, Wehen Wiesbaden ist mit zwölf Punkten Sechster.

