Offenbach/Main (dpa/lrs) - Relativ mild und sonnenreich ist der Winter in Rheinland-Pfalz ausgefallen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, war es der elfte zu warme Winter in Deutschland in Folge. In Rheinland-Pfalz lag die Durchschnittstemperatur zwischen Dezember und Februar bei 3,6 Grad Celsius und damit um 2,7 Grad über dem Mittelwert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (0,9 Grad Celsius).

Mit fast 165 Stunden übertraf der Sonnenschein in Rheinland-Pfalz zudem sein Soll von 152 Stunden und lag damit genau im bundesdeutschen Durchschnitt. Die Niederschlagsmenge war mit annähernd 195 Litern pro Quadratmeter in diesem Winter leicht unter dem Referenzwert von 206 Litern pro Quadratmeter.

Im Februar habe sich dann schon langsam der Frühling in Rheinland-Pfalz mit fast 90 Sonnenstunden bemerkbar gemacht, teilte der DWD mit. Die Durchschnittstemperatur lag in dem Monat bei 4,7 Grad und damit deutlich über dem Sollwert von 1,2 Grad. Auch die Niederschlagsmenge lag mit 70 Litern pro Quadratmeter über dem Wert der Referenzperiode (59 Liter).

