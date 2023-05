Reisende Handwerker haben eine 68-Jährige zur Zahlung eines deutlich überhöhten Arbeitslohns genötigt. Die drei Handwerker hätten mit der Frau aus Dessighofen (Rhein-Lahn-Kreis) zunächst eine feste Summe für die Erneuerung der Dachrinne an ihrem Haus vereinbart, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Betrag habe sich nach Abschluss der Arbeiten jedoch auf fast das 20-fache erhöht. Die Frau erklärte demnach, die hohe Summe nicht zahlen zu können und die Handwerker fuhren weg. Am folgenden Morgen kamen sie jedoch zurück und übten starken Druck auf die 68-Jährige aus. Sie sah sich genötigt, etwas mehr als die Hälfte der geforderten Summe zu zahlen, wie es weiter hieß. Anschließend schaltete sie die Polizei ein. (dpa)

Pressemitteilung