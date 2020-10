Mammelzen (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit einem Reisebus sind am Sonntag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 50 Jahre alter Autofahrer auf der Bundesstraße 256 in Mammelzen (Kreis Altenkirchen) auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Reisebus zusammen. Der Autofahrer und der 70 Jahre alte Busfahrer seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht geworden. Die 20 anderen Businsassen, eine Fußballmannschaft aus der Eifel, blieben demnach unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro entstanden.