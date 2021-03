Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim ist ein Reisebus während der Fahrt in Brand geraten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der Fahrer am Morgen den Bus auf dem Randstreifen anhalten und mit seinen Fahrgästen unversehrt verlassen. Danach sei der Reisebus in Flammen aufgegangen und habe lichterloh gebrannt. Durch die Rauchentwicklung und die Löscharbeiten war die Autobahn nach Polizeiangaben in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Brandursache sei nach ersten Ermittlungen vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 70 000 Euro.

