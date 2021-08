Worms (dpa/lrs) - Nach einem Reifenbrand an einem Tiertransporter sind 30 Rinder auf der Autobahn 61 nahe Worms umgeladen worden. Die Tiere seien durch das Feuer am Freitagmorgen nicht verletzt worden, teilte die Autobahnpolizei mit. Für das Umladen auf einen anderen Transporter sowie für die Bergung des defekten Sattelanhängers wurde die Autobahn eine knappe Stunde lang gesperrt. Zuvor war es an dem Auflieger zu einem Reifenschaden gekommen. Der Reifen geriet in Brand, konnte jedoch von dem Lkw-Fahrer gelöscht werden.