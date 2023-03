Die Reichsbürger-Szene in Rheinland-Pfalz hat sich seit den ersten Erhebungen 2017 nahezu verdoppelt. Rund 950 Menschen würden dieser Szene (Stand 2022) inzwischen zugerechnet, anfangs seien es nur knapp 500 gewesen, sagte der Abteilungsleiter Verfassungsschutz im Innenministerium, Elmar May, am Donnerstag in Mainz. 2021 seien es noch etwa 100 weniger gewesen (850).

Mainz (dpa/lrs) - Die Szene hat auch bundesweit erheblichen Zulauf. 2022 gehörten ihr rund 23.000 Menschen an, etwa 2000 Anhänger mehr als im Jahr zuvor, wie der der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang sagte.

«Reichsbürger» sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Sie gelten als gefährlich, weil viele von ihnen legal oder illegal Waffen besitzen und ein Teil von ihnen auch bereit ist, diese einzusetzen.

Den gesamten Verfassungsschutzbericht 2022 für Rheinland-Pfalz stellt Innenminister Michael Ebling (SPD) voraussichtlich im Juni vor.