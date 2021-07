Germersheim (dpa/lrs) - Reichlich zu tun bekommen hat ein angehender Polizei bei einer Verkehrskontrolle im pfälzischen Germersheim. Am Sonntag habe der Kommissaranwärter in Begleitung von erfahrenen Kollegen eine 28 Jahre alte Frau aus dem Verkehr gezogen, weil sie beim Fahren ein Handy am Ohr gehalten habe, teilten die Beamten am Montag mit. Dabei stellte sich heraus, dass das drei Monate alte Baby der Frau zwar in einer Babyschale auf dem Beifahrersitz, aber ohne jegliche weitere Sicherung transportiert wurde. Außerdem hatte die Frau keinen gültigen Führerschein. Das trieb dem Polizisten «einige Schweißperlen auf der Stirn», wie es hieß. Auf die Autofahrerin kommt nun ein Strafverfahren wegen der Verstöße zu.

